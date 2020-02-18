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Неизвестную форму углерода нашли в Челябинском метеорите

Источник:
РИА Новости
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Фото: Richard B. Drumm / CC0

Ученые открыли неизвестную на Земле форму углерода во фрагментах метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году, сообщил доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра.

Физик во время изучения образцов метеоритной пыли заметил что-то блестящее. «Сначала подумал, что это алмаз, потому что шесть граней. Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном — оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл», — приводит РИА слова Замоздры.

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«Измерили положение атомов, плоскости межатомные, потом корейские специалисты на компьютере просчитали, что, действительно, возможно такое расположение атомов», — сказал Замоздра.

По его словам, у углерода может быть много модификаций, в том числе и такая. Это называется множественным двойниковым кристаллом, пояснил Замоздра.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

Uynachalnica

На какие только обещания не пойдешь, чтобы принятие поправок в конституцию прошло без загвоздок.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.

a-n-atol

люди для них расходный материал, ни чего они для них делать не будут