Неизвестную форму углерода нашли в Челябинском метеорите

Ученые открыли неизвестную на Земле форму углерода во фрагментах метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году, сообщил доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра.

Физик во время изучения образцов метеоритной пыли заметил что-то блестящее. «Сначала подумал, что это алмаз, потому что шесть граней. Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном — оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл», — приводит РИА слова Замоздры.

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«Измерили положение атомов, плоскости межатомные, потом корейские специалисты на компьютере просчитали, что, действительно, возможно такое расположение атомов», — сказал Замоздра.

По его словам, у углерода может быть много модификаций, в том числе и такая. Это называется множественным двойниковым кристаллом, пояснил Замоздра.