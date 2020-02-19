Фильм дня: «Правила съема: Метод Хитча»

«Метод Хитча» научит зрителей мужского пола обольщать женщин, а девушкам раскроет секреты застенчивых поклонников.

Лирическая комедия с Уиллом Смитом в главной роли повествует о таинственном «Докторе свате». Его клиенты — застенчивые мужчины, которые не могут найти силы признаться в любви девушкам. Хитч помогает таким мужчинам добиться расположения возлюбленной, создавая крепкие и счастливые отношения. Но все заканчивается, как только на свата начинает охоту обольстительная журналистка.

Главную роль исполнил до невозможного обаятельный Уилл Смит и прекрасно справился с образом внешне уверенного, но в душе глубоко ранимого мужчины. Он весел, умен, находчив, но только до тех пор, пока не влюбляется сам. Скорее всего, многие обольстители: и мужчины, и женщины — узнают себя в этом персонаже.

Фильм полон романтических идей, подсказок для обольщения противоположного пола и признаков настоящей любви. Но даже, если зрителю все это не пригодится, «Метод съема» просто приятно посмотреть из-за красивой истории любви и доброго сюжета.

Кроме Смита в фильме сыграли Ева Мендес, Кевин Джеймс, Эмбер Валлетта и другие. Режиссер — Энди Теннант. Рейтинг мелодрамы IMDb: 6.60.