Новосибирский тракторист выиграл миллион в лотерею

Новосибирец Степан Белобдеев стал обладателем 1 миллиона рублей, выигрыш тракторист потратит на покупку автомобиля, сообщает пресс-центр «Столото».

Жена тракториста увидела во сне, что супруги стали лотерейными миллионерами. «Когда на почте продавец предложила выбрать один праздничный набор из трех, я задумалась, вдруг упущу шанс на победу. И купила все три. Позже подарила мужу на Новый год со словами, что здесь лежит счастливый билет, он исполнит твое желание», — сказала Ольга Аверченко.

Результаты розыгрыша супруги проверили 3 января. «Когда на экране увидели сумму, Оля закричала от радости. А я подвинулся ближе к монитору компьютера и протер глаза. Мы обзвонили каждого из своего списка контактов на телефоне и рассказали о новогоднем чуде!» — рассказал победитель.

Выигранные деньги счастливый победитель потратит на исполнение заветной мечты: купит новый автомобиль серебристого цвета. Степан работает трактористом, а Ольга — домохозяйка. Молодая пара воспитывает двоих детей.