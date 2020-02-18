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Новосибирский тракторист выиграл миллион в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Столото»

Новосибирец Степан Белобдеев стал обладателем 1 миллиона рублей, выигрыш тракторист потратит на покупку автомобиля, сообщает пресс-центр «Столото».

Жена тракториста увидела во сне, что супруги стали лотерейными миллионерами. «Когда на почте продавец предложила выбрать один праздничный набор из трех, я задумалась, вдруг упущу шанс на победу. И купила все три. Позже подарила мужу на Новый год со словами, что здесь лежит счастливый билет, он исполнит твое желание», — сказала Ольга Аверченко.

Результаты розыгрыша супруги проверили 3 января. «Когда на экране увидели сумму, Оля закричала от радости. А я подвинулся ближе к монитору компьютера и протер глаза. Мы обзвонили каждого из своего списка контактов на телефоне и рассказали о новогоднем чуде!» — рассказал победитель.

Выигранные деньги счастливый победитель потратит на исполнение заветной мечты: купит новый автомобиль серебристого цвета. Степан работает трактористом, а Ольга — домохозяйка. Молодая пара воспитывает двоих детей.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

Uynachalnica

На какие только обещания не пойдешь, чтобы принятие поправок в конституцию прошло без загвоздок.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.

a-n-atol

люди для них расходный материал, ни чего они для них делать не будут