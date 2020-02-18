Законопроект об обязательном выходном 31 декабря отклонен

Правительство отклонило законопроект об обязательном переносе одного новогоднего выходного на 31 декабря.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства», — говорится в отзыве комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект предлагал переносить выходные так, чтобы 31 декабря всегда оставался выходным днем. Авторы инициативы утверждали, что такая мера позволит сотрудникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также соблюдать «баланс интересов» между работниками, руководством и профсоюзами.

В отзыве указывается, что сейчас в Трудовом кодексе уже закреплена норма, позволяющая переносить выходные дни на другие. Поэтому при необходимости правительство может переносить один из выходных дней на 31 декабря без использования дополнительного закона.

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и власти ряда регионов приняли решение сделать этот день нерабочим. Президент Владимир Путин в середине декабря назвал идею переноса выходного дня на 31 декабря «логичной».