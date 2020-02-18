Дело о взятках в «Зимней вишне» ушло в суд

Дело о взятках, которые ряд должностных лиц получили за введение в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня», где погибли в пожаре 60 человек, направлено в суд, сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Обвиняемыми по делу проходят начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

По версии следствия, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината», который переделал фабрику в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. За вознаграждение чиновница закрыла на это глаза.

Деньги перечислили в «ИСК Ресурс» по фиктивному договору на оказание услуг по проектированию. В последующем их обналичили.

Шенгерей злоупотребила служебным положением, составив акт обследования «Зимней вишни» и написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации. В итоге торговый центр ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Кроме того, Комкова получила автомобиль за то, что утвердила акт о вводе в эксплуатацию построенного без проведения технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в Междуреченске.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В суд переданы дела в отношении еще девяти человек: руководителей ТЦ и компании, занимающейся пожарной безопасностью, экс-начальников ГУ МЧС по Кузбассу и пожарных, тушивших возгорание.