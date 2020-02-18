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Темникова обошла Серябкину по популярности в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Мало тебя»

Певица Елена Темникова обошла бывшую коллегу по группе Serebro Ольгу Серябкину по популярности в Сети, в Instagram у Темниковой в 1,5 раза больше подписчиков.

Если сравнивать одну из главных соцсетей знаменитостей Instagram, то у Темниковой подписчиков гораздо больше, чем у подопечной Фадеева. Против 5,3 миллиона подписчиков Темниковой на Серябкину подписано 3,5 миллиона человек.

Лайками тоже больше награждают Елену Темникову. Хотя у Оли Серябкиной есть преимущество — на полуобнаженных снимках она срывает куш по отметкам «нравится».

Поводом для сравнения певиц стал неугасающий интерес к их старому конфликту. В 2014 году Темникова ушла из группы Serebro со скандалом. Спустя пять лет она откровенно призналась, что послужило поводом разрыва отношений с бывшими коллегами. Одной из главных причин она назвала неприязнь к Серябкиной, ее роман с Фадеевым и большое давление лейбла на артистов. В свою очередь Серябкина опровергала любые комментарии бывшей подруги, обвиняя ее в предательстве.

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