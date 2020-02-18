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Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © gov.cn

Главный врач госпиталя «Учан» в городе Ухане во вторник умер от нового коронавируса, сообщило Центральное телевидение Китая. Он стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим от этого заболевания.

Накануне в китайских социальных сетях появилась информация о смерти 51-летнего Лю Чжимина. Но позже пост был удален, ряд китайских СМИ опровергли эту информацию.

В 09.38 утра вторника (04.38 мск) журналистам удалось связаться с супругой Лю Чжимина, которая подтвердила, что он еще жив. Но в 10.30 (05.30 мск) была зафиксирована смерть главы медучреждения от нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой Центральное телевидение Китая.

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По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди медработников превысило 1,7 тысячи человек. По словам представителей ведомства, это число «постоянно растет».

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72,4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч. Всего в мире 73,3 тысячи зараженных и 1874 скончавшихся.
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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

cre

И такие люди сидят в Конституционном суде.

domanl

Откуда все эти бредящие, вылазят только.

Klеine Lamb

Иди кириешки чипсы рекламируй, дно мажорное.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.