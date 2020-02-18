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«Аллигатор» вооружат крылатой ракетой с дальностью до 100 км

Источник:
ТАСС
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Фото: Сергей Бобылев / Sergey Bobylev @ Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Новейший российский ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор» получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 километров.

«Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) "изделие 305"», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, «эта вертолетная крылатая ракета может эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику противника, на дальности до 100 километров».

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Ка-52М «получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику». На машине также доработана винтовая группа.

В 2020 году военное ведомство собирается заключить с «Вертолетами России» контракт на поставку 114 вертолетов Ка-52М.

При разработке машины был учтен сирийский опыт. Ка-52М получит новые системы обнаружения и распознавания целей, увеличится дальность применения его оружия. По средствам поражения он будет унифицирован с вертолетами семейства «Ми». По сравнению с Ка-52 повысится защищенность вертолета.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

cre

И такие люди сидят в Конституционном суде.

domanl

Откуда все эти бредящие, вылазят только.

Klеine Lamb

Иди кириешки чипсы рекламируй, дно мажорное.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.