«Аллигатор» вооружат крылатой ракетой с дальностью до 100 км

Новейший российский ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор» получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 километров.

«Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) "изделие 305"», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, «эта вертолетная крылатая ракета может эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику противника, на дальности до 100 километров».

Ка-52М «получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику». На машине также доработана винтовая группа.

В 2020 году военное ведомство собирается заключить с «Вертолетами России» контракт на поставку 114 вертолетов Ка-52М.

При разработке машины был учтен сирийский опыт. Ка-52М получит новые системы обнаружения и распознавания целей, увеличится дальность применения его оружия. По средствам поражения он будет унифицирован с вертолетами семейства «Ми». По сравнению с Ка-52 повысится защищенность вертолета.