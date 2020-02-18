Новосибирский Минздрав признал проблемы врачей «скорой»

Часть проблем новосибирской скорой медицинской помощи можно решить только на федеральном уровне, сказал на встрече с врачами министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В конце декабря в Новосибирске прошёл пикет сотрудников «неотложки». Они требовали нормальных зарплат и работы в одну смену. Большинству для нормального заработка приходится брать 1,5-2 ставки и практически жить на работе. Многие сотрудники не выдерживают и увольняются, оставшимся приходится работать еще больше.

Министр регионального здравоохранения предложил решить все вопросы в рабочем порядке. В ведомстве прошла первая встреча рабочей группы.

«Часть вопросов можно в полной мере решить только на федеральном уровне. Тем не менее, по каждому мы подготовим ответ, посмотрим, что можно сделать на уровне как самого учреждения, так и на региональном уровне. Проблемы в нашей скорой помощи не уникальны, и я думаю, что вскоре будут приняты меры на уровне всей страны», — сказал Хальзов.

Следующая встреча рабочей группы состоится через месяц. Министр здравоохранения пообещал, что к этому моменту будет готов подробный ответ, с анализом ситуации и предложениями по его решению.