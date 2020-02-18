НАВЕРХ

Омич выиграл спор у покойника

Источник:
Sibnet.ru
241 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина из Омска зарезал собутыльника, доказывая ему свою способность убить человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, 51-летний мужчина, ранее судимый за кражу, выпивал у себя дома с гостем. Он поспорил с приятелем, что способен на убийство. Доказывая, что ему «не слабо» лишить жизни человека, мужчина несколько раз ударил ножом своего собутыльника. Когда подозреваемый понял, что гость мертв, то в придачу отрезал ему голову.

Скрыть преступление не удалось. Сожительница подозреваемого вызвала полицию. На допросе у следователя подозреваемый во всем признался. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Еще по теме
Красноярец 22 года скрывался от следствия в Европе
Школьницы поймали педофила после приставаний
СК возбудил дело после смерти малышки в больнице Новосибирска
ЦБ подсчитал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
смотреть все
Омск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
•
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
•
Депутаты рассмотрят возвращение индексации работающим пенсионерам
•
Водителя оправдали за пересечение невидимой в снегу разметки
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский тракторист выиграл миллион в лотерею
Сибирь 18.02.2020 15:26
Дело о взятках в «Зимней вишне» ушло в суд
Сибирь 18.02.2020 15:12
Редкую птицу сфотографировали в Красноярском крае
Сибирь 18.02.2020 15:00
Красноярец 22 года скрывался от следствия в Европе
Сибирь 18.02.2020 14:39
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
23951
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
7650
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
7450
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
5762
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
•
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
•
Депутаты рассмотрят возвращение индексации работающим пенсионерам
•
Водителя оправдали за пересечение невидимой в снегу разметки
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
83
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
42
Россию отказались считать преемницей СССР
37