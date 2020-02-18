Омич выиграл спор у покойника

Мужчина из Омска зарезал собутыльника, доказывая ему свою способность убить человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, 51-летний мужчина, ранее судимый за кражу, выпивал у себя дома с гостем. Он поспорил с приятелем, что способен на убийство. Доказывая, что ему «не слабо» лишить жизни человека, мужчина несколько раз ударил ножом своего собутыльника. Когда подозреваемый понял, что гость мертв, то в придачу отрезал ему голову.

Скрыть преступление не удалось. Сожительница подозреваемого вызвала полицию. На допросе у следователя подозреваемый во всем признался. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.