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Самый богатый человек отдал $10 млрд на спасение планеты

Источник:
РИА Новости
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Фото: Seattle City Council from Seattle / CC BY 2.0

Глава компании Amazon Джефф Безос создаст названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете и пожертвует для него 10 миллиардов долларов.

«Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата», — приводит РИА Новости слова Безоса.

Для противодействия «самой большой угрозе для нашей планеты» он выделяет 10 миллиардов долларов. По словам Безоса, средства из Фонда Земли будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются решением этой проблемы.

«Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — предложил он. «Я начну выдавать гранты этим летом», — отметил миллиардер.

Безос обратился к компаниям, правительствам стран, международным организациям и простым людям с призывом начать совместную работу.

Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов он обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

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