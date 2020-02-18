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Новосибирцы составили рейтинг наказаний на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы признались в опросе, что чаще всего на работе их наказывают устными замечаниями, но не обходится и без штрафов, сообщает пресс-служба компании НeadHunter.

Компания выяснила среди респондентов в Новосибирске, что чаще всего за плохую работу им делают устные замечания. Такие ответы дали 50% опрошенных. Почти столько же (48%) получают более суровое наказание — их штрафуют или лишают премий. Реже сотрудники получают выговоры — таких всего 11%. А 22% новосибирцев удается избежать наказания за плохую работу.

По итогам исследования, чаще всего устными наказаниями обходятся работники сферы туризма и ресторанного бизнеса, медицины и фармацевтики, искусства и массмедиа. Штрафуют обычно представителей сфер «Добыча сырья», «Управление персоналом» и «Производство, с/хозяйство».

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