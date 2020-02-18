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Сериал «Филатов» про гениального доктора вышел на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Филатов» с Федором Бондарчуком в главной роли вышел на канале СТС, лента обещает стать успешной, благодаря актёрскому составу и интересному сюжету.

Действие сериала разворачивается в медицинском центре, где первоклассный гинеколог Филатов работает вместе со своей супругой. Филатов пользуется огромной популярностью у женщин, но при этом он верный семьянин. Однажды его бросает жена, он начинает искать новую любовь, но понимает, что его супруга была самой идеальной.

Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который априори не снимается в провальных проектах. Его коллегами по съемочной площадке Олеся Судзиловская, Марта Тимофеева, Алина Булынко, Мария Аронова, Максим Лагашкин, Егор Корешков, Александра Власова и другие.

В сюжете есть приоритетная любовная линия, вокруг которой выстроены все остальные отношения и действия. Без дуэта Филатова и его жены все идет кувырком. В сериале много юмора, решение сложных врачебных задач и философские диалоги между другом главного героя и его дочерью. «Филатов» стартовал на СТС в понедельник, и будет выходить по будням 19.00.

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