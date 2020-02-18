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Депутаты рассмотрят возвращение индексации работающим пенсионерам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, отмененную четыре года назад, предложили вернуть, законопроект внесен в Госдуму, его текст доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы предлагают с 2020 года восстановить механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года. По их мнению, заморозка, вызванная в свое время высоким уровнем дефицита федерального бюджета, на данный момент неактуальна.

«В результате отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилась с 15,3 до 9,7 миллиона человек, преимущественно в результате их ухода в сферу теневой занятости», — говорится в пояснительной записке.

В итоге бюджет потерял в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц около 300 миллиардов рублей в год, а поступления во внебюджетные фонды, включая ПФР, были снижены примерно на 500 миллиардов рублей.

Восстановление механизма индексации пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов в размере 368,5 миллиарда рублей в 2020 году, с постепенным увеличением в последующие периоды. Правительство России инициативу не поддержало.

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