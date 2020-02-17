Школьницы поймали педофила после приставаний

Педофила в Москве задержали две школьницы после того, как мужчина приставал к их однокласснице в троллейбусе.

Инцидент произошел 15 февраля, двое учителей и восемь школьниц 14 и 15 лет направлялись на троллейбусе на выставку, посвященной выбору будущей профессии, пишет «Московский комсомолец».

В троллейбусе один из пассажиров начал незаметно приставать к одной из девочек и трогать ее руками. Через некоторое время ее подруги заметили происходящее и обратили внимание, что педофил показывает подростку фото непристойного характера на смартфоне.

Как только троллейбус доехал до конечной остановки, мужчина вышел. Две школьницы последовали за ним и задержали его, а учительница вызвала полицию. Выяснилось, что злоумышленником оказался 25-летний гражданин Киргизии.

Полицейский установили, что тот работал уборщиком в ресторане быстрого питания. Мужчина сразу признал свою вину в домогательствах к школьнице, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК России «Развратные действия».