Xiaomi выпустила миниатюрную умную колонку

Компания Xiaomi выпустила миниатюрную защищенную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, предназначенную для использования на улице.
Мощность динамика устройства составляет 5 Вт, громкость достигает 115 децибелов. Колонка может воспроизводить звук в частотном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц, официальная стоимость устройства — чуть больше 19 долларов.
Make some noise, Mi fans.— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 17, 2020
Here comes the #MiOutdoorBluetoothSpeaker:
- 5W powerful sound
- Supports Voice Assistant
- 20-hours battery
- Beautiful design
Check out now - https://t.co/D6SLd7duhJ
RT if you will get one.#Xiaomi pic.twitter.com/KA9T2WYPNM
Емкость встроенного аккумулятора составляет 2000 мАч, полного заряда хватит Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker, чтобы проработать без остановки 20 часов. Устройство поддерживает смартфоны с iOS и Android, а также персональные гаджеты — например, умные часы.