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Xiaomi выпустила миниатюрную умную колонку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Компания Xiaomi выпустила миниатюрную защищенную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, предназначенную для использования на улице.

Мощность динамика устройства составляет 5 Вт, громкость достигает 115 децибелов. Колонка может воспроизводить звук в частотном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц, официальная стоимость устройства — чуть больше 19 долларов.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 2000 мАч, полного заряда хватит Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker, чтобы проработать без остановки 20 часов. Устройство поддерживает смартфоны с iOS и Android, а также персональные гаджеты — например, умные часы.

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