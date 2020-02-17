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Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого раскладывания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Покупатель новейшей «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона, опубликовав фотографию сломавшегося сразу после приобретения гаджета в Twitter.

Владелец аппарата уточнил, что Samsung Galaxy Z Flip треснул сразу после первого открытия. Мужчина достал аппарат из коробки, удалил пленку с инструкцией, раскрыл смартфон и услышал треск, после чего на экране появилась продольная трещина.

По предположению автора сообщения, причиной поломки могла стать низкая температура. Однако в инструкции к аппарату не указано, что его можно использовать только в тепле. Кроме этого, смартфон официально продается в России, где холодные дни бывают очень часто.

Позднее владелец Galaxy Z Flip сообщил, что с ним связались представители Samsung, которые предложили сервисную помощь. Его дефектный смартфон забрали и предоставили новое устройство.

«Раскладушка» Samsung была представлена 11 февраля. Galaxy Z Flip может раскладываться, у него гибкий экран, а также дополнительный дисплей. Стоимость гаджета в российских магазинах составляет около 120 тысяч рублей.

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Muzykant

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