Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого раскладывания

Покупатель новейшей «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона, опубликовав фотографию сломавшегося сразу после приобретения гаджета в Twitter.

Владелец аппарата уточнил, что Samsung Galaxy Z Flip треснул сразу после первого открытия. Мужчина достал аппарат из коробки, удалил пленку с инструкцией, раскрыл смартфон и услышал треск, после чего на экране появилась продольная трещина.

По предположению автора сообщения, причиной поломки могла стать низкая температура. Однако в инструкции к аппарату не указано, что его можно использовать только в тепле. Кроме этого, смартфон официально продается в России, где холодные дни бывают очень часто.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d — Amir (@mondoir) February 14, 2020

Позднее владелец Galaxy Z Flip сообщил, что с ним связались представители Samsung, которые предложили сервисную помощь. Его дефектный смартфон забрали и предоставили новое устройство.

«Раскладушка» Samsung была представлена 11 февраля. Galaxy Z Flip может раскладываться, у него гибкий экран, а также дополнительный дисплей. Стоимость гаджета в российских магазинах составляет около 120 тысяч рублей.