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Украина потребует от России оплатить потерю Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Группа «Нафтогаз» подала уточненную оценку компенсации убытков за утраченные в Крыму активы в рамках арбитражного производства при постоянной палате Третейского суда в Гааге, сообщает пресс-служба компании.

Размер убытков теперь оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, окончательное решение относительно суммы ожидается до середины 2021 года.

При этом большая часть ущерба приходится на газ в недрах, на которые были права у «Нафтогаза Украины» — более 5 миллиардов долларов. Киев утверждает, что Россия уклоняется от участия в арбитражном разбирательстве.

Минюст России ранее заявлял, что Москва не признает решение гаагского суда. «РФ в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

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Muzykant

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