Россиянам предложат новые прививки

Минздрав намерен расширить национальный календарь прививок, сообщил журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«Разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года, внесена в правительство, должна быть принята. В развитие этого мы предлагаем рассмотреть возможность расширения национального календаря, введя туда дополнительные прививки», — сказал чиновник.

В частности, российским детям предлагают ставить прививки от гемофильной инфекции, от папилломовирусной, менингококковой и ротавирусной инфекций, а также ветряной оспы, передает «Интерфакс».

Краевой уточнил, что расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей. Для национальных прививок требуются надежные отечественные вакцины, чтобы страна не зависела от иностранных поставок.