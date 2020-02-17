Microsoft отозвала опасное обновление Windows 10

Microsoft отозвало последнее обновление KB4524244 для Windows 10. Патч предназначался для улучшения системы безопасности, однако пользователи стали жаловаться на критические сбои в работе операционной системы.

Специалисты компании призвали удалить опасное для системы обновление и пообещали выпустить исправленный патч в ближайшее время. Сообщение появилось на официальном сайте Microsoft.

KB4524244 распространялось в рамках ежемесячного обновления Patch Tuesday и стало доступно пользователям 11 февраля 2020 года. Оно было призвано исправить уязвимости в менеджерах загрузки, созданных сторонними производителями.

Однако выяснилось, что KB4524244 может конфликтовать с системой Sure Start Secure Boot Key Protection на устройствах от компании HP. Аналогичные трудности из-за этого обновления могут также наблюдаться на ноутбуках и ПК других производителей.