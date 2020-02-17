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Редчайших кошек найдут и пересчитают в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Одних из редчайших диких кошек на планете – снежных барсов пересчитают в Республике Алтай, Бурятии и Туве. Экологи уже выдвинулись в горы, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

Ежегодный учет численности снежного барса стартовал 14 февраля. Подсчет численности важен для оценки эффективности природоохранных мероприятий, изучения состояния, здоровья группировки редкого и скрытного хищника.

Специалисты обследуют территории обитаниях ключевых группировок снежного в Республиках Тува, Алтай и Бурятия. Всего будет задействовано более 30 человек из пяти организаций.

Во время учета специалисты регистрируют все следы жизнедеятельности ирбиса. Это отпечатки лап, экскременты, задиры когтей на деревьях, поскребы на почве. Также они отмечают визуальные встречи со снежным барсом и другими животными, собирают экскременты и шерсть для молекулярно-генетического анализа. Результаты учета обещают озвучить в апреле.

«Учет снежного барса 2020 года пройдет в феврале-марте, когда у снежных барсов период гона (спаривания). Соответственно, в это время хищник чаще обычного метит территорию, оставляя пахучие своеобразные знаки друг для друга на камнях и почве. Это облегчает ученым поиск следов жизнедеятельность, как и снег, на котором видны отпечатки лап», — говорит старший координатор проектов Алтае-Саянского представительства WWF России Александр Карнаухов.

Второй год подряд специалисты будут использовать уникально изобретение российских ученых — мобильное приложение по учету снежного барса. Приложение было разработано в 2018 году, а в 2019 успешно опробовано в полевых условиях во время мониторинга ирбиса.

Накануне в экспедицию уже отправились сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай, где обитает более 50% всех ирбисов России. они обследуют бассейн реки Аргут, Катунский и Северо-Чуйские хребты. Работы продолжатся на хребтах Сайлюгем и Южно-Чуйский. Также в регионе изучат плато и Курайский хребет.

В Туве обследуют хребет Цаган-Шибэту, горный массив Монгун-Тайга и тувинскую часть хребта Чихачева. В Бурятии обследуют хребты Китойские гольцы, Мунку-Сардык и Большой Саян, а также Тункинские гольцы.

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