Россия проведет новые переговоры с Японией по Курилам

Россия и Япония в ближайшее время определят сроки новых консультаций по вопросу совместной хозяйственной деятельности на Курилах, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Будем определяться в самое ближайшее время по срокам следующих консультаций на уровне заместителей министров», — цитирует дипломата ТАСС. Моргулов уточнил, что точной даты переговоров пока нет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее пообещал действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решить территориальный спор по вопросу Южных Курил уже в ближайшее время.

Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор по итогам окончания Второй мировой войны. Причиной этого является территориальный спор вокруг части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.