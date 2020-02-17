Объявлен старт нового «Холостяка» на ТНТ

Шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым выйдет на ТНТ 1 марта, традиционно по правилам проекта герой будет выбирать из 25 девушек одну единственную, сообщает пресс-служба канала.

«Я готов к семье, для этого мне только надо найти свою любовь! В этом шоу не будет соревнования и конкуренции, мне бы хотелось, чтобы девушки показывали свои лучшие качества не за счет того, что указывали на плохие качества других. А за счет того, что сами становились бы лучше», — сказал Криворотов.

Седьмой сезон «Холостяка» снимали в Португалии. Зрителей ждут сказочные истории в духе Уолта Диснея, свидание на острове в океане в 1000 километрах от берега, неожиданные побеги со съемочной площадки, тайные встречи с героем шоу на его вилле, экстрим, ретро, романтика и бунтарские вечеринки.

Несмотря на то, что сам Антон Криворотов — личность не медийная, среди участниц шоу будет несколько известных девушек. За сердце Антона пришли бороться актриса сериала «Физрук» Полина Гренц, блогер и модель Лиза Адаменко, а также бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Седьмой сезон «Холостяка» стартует 1 марта в 20.30 на ТНТ.