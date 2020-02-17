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Экстремальная посадка авиалайнера в шторм попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © george tan

Видео экстремальной посадки во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в лондонском аэропорту Хитроу попало в Сеть.

На опубликованных кадрах заметно, как из-за сильного ветра самолет буквально зависает над полосой, а затем приземляется боком и выкатывается за пределы ВПП. В результате инцидента никто не пострадал.

Шторм «Деннис» обрушился на Британию 16 февраля, порыва ветра достигают 146 километров в час. Порядка 200 рейсов в аэропортах отменили, в ряде населенных пунктов зафиксированы потопы и оползни. Полиция сообщала минимум о двух погибших в результате урагана.

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Топ комментариев

Muzykant

РПЦ во главе с Гундяевым только отвращение вызывать и могут.

DeDaBoRoDa

тьфу ты госпади.. какая мерзость!

pilot995

Насколько я знаю, призывник ещё не служит в армии.

muroroa

после статьи дума введёт налог на собственность.

Voennii

Сибнет а своём репертуаре, статью девочка писала, а редактор тоже девочка.