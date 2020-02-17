Новосибирцы проголосуют за самую красивую женщину-полицейского

Новосибирцы могут выбрать самую красивую участницу конкурса творчества среди женщин-полицейских «Леди в погонах-2020», сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Стартовало интернет-голосование за финалисток конкурса профессионального мастерства, красоты и творчества среди полицейских. В финал вышли десять участниц, которые разыграют корону победительницы конкурса в канун Международного женского дня. Девушки уже прошли огневую подготовку, тестирование на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел РФ», сдали спортивные показатели и прошли собеседование.

Финалисткам предстоит выступить с «визитной карточкой» (рассказ о себе), представить творческий номер и продемонстрировать искусство дефиле. Кроме того, при подведении итогов конкурса жюри будет учитывать еще один показатель — количество голосов, отданных за ту или иную конкурсантку на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.