Японские автоконцерны возобновили производство в Китае

Японские автоконцерны в понедельник возобновили работу своих заводов в Китае, которые были остановлены из-за вспышки нового коронавируса.

Так, сразу два автозавода были перезапущены компанией Toyota Motor, передает агентство Kyodo. Производитель ранее планировал возобновить работу своих заводов в КНР в самом начале февраля, однако в итоге сроки дважды переносились.

Другой японский концерн Mazda в понедельник также запустил завод в городе Нанкин, отмечает агентство. Большинство крупных китайских предприятий возобновили работу на предыдущей неделе, однако в некоторых провинциях закрытыми остаются десятки заводов.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Число жертв вируса в Китае на сегодня превысило 1,7 тысяч человек, заражены более 70 тысяч.