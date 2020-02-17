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Россию отказались считать преемницей СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Верховного суда РФ

Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, говорится в особом мнении судьи Конституционного суда Константина Арановского.

В решении суда о возвращении жилья жертвам репрессий Арановский указал, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям», пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалам дела, три заявительницы родились после высылки, их родители были реабилитированы. Теперь они хотят получить жилье в Москве, где их семьи жили до репрессий. Первоначально женщинам отказали, однако Конституционный суд встал на их сторону.

Однако Арановский считает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником, так как это делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств советской власти и ее «репрессивно-террористических деяний».

Судья указал, что у России должен быть конституционный статус государства, которое «непричастно к тоталитарным преступлениям», потому что его воссоздали вместо «незаконно созданного» Советского Союза.

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