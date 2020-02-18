Фильм дня: «Железная леди»

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер за свой стойкий характер прозвали Железной леди, в фильме зрителю объяснят, что именно закалило некогда хрупкую девушку.

Биографическая драма про премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер рассказывает о жизни политика в наши дни. Пожилая женщина страдает слабоумие и постоянно разговаривает с умершим мужем. Тэтчер вспоминает о том, как она пришла к тому, что имеет сейчас.

Зрителю стоит обратить внимание на «Железную леди» хотя бы ради прекрасной игры Мерил Стрип, исполнившей главную роль. Хоть и сама Маргарет Тетчер считала, что актриса не сумела воплотить на экране реальный образ, Стрип получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине.

«Железная леди» — отличный способ восполнить политические пробелы с помощью хорошей экранизированной истории про политика, имя которой наверняка знают все без исключения. Кроме Стрип в фильме снялись Джим Бродбенд, Александра Роуч, Горри Ллойд, Оливия Колмэн, Энтони Хэд. Режиссер картины — Филлида Ллойд.