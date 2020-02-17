Бердчане соберут подписи против исправительного центра в казарме ГРУ

Бердчане начали сбор подписей против строительства исправительного центра для осужденных на территории военного городка, где дислоцировалась бригада спецназа ГРУ. ГУФСИН региона отрицает получение этого здания от Минобороны.

Минобороны РФ передало ГУФСИН по Новосибирской области одну из казарм на территории бывшей бердской бригады спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ), сообщили местные СМИ со ссылкой на Миноброны. На месте казарм якобы будет исправительный центр для осужденных для отбытия наказания в виде принудительных работ. Жители Бердска против такого строительства.

«Какое кощунство — разместить исправительный центр на бывшем месте дислокации легендарной бердской бригады спецназа ГРУ. Здесь до сих пор находится памятник погибшим в Чеченскую войну. Просто позор: заменили героев на преступников. А планировали здесь и кадетское училище, и центр подготовки "Юнармии"», — написала автор петиции на Change.org Наталья Ерошенко.

По ее словам, открытие центра ухудшит криминогенную обстановку в городе, дети будут находиться в страхе. Петицию в адрес президента России Владимира Путина подписали почти 5 тысяч человек.

«На сегодняшний день в ГУФСИН России по Новосибирской области нет зданий, переданных в собственность от Министерства обороны Российской Федерации. Вопрос о передаче каких-либо зданий и сооружений не рассматривается», — сообщила Sibnet.ru представитель ГУФСИН России по Новосибирской области.

Исправительные центры в России заполнены на 89,6%, во многих уже нет места для размещения. Каждую неделю суды направляют в них до 200 человек, заявил ранее ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Балан. В стране функционируют 14 исправительных центров и 54 участка, которые в общей сложности могут вместить 4,5 тысячи осужденных. такие центры есть только в 61 субъекте, в 21 — они отсутствуют. В Новосибирске два исправительных центра.