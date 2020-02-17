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Причины для блокировки банковских счетов пересмотрят в России

Источник:
РБК
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Банк России уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Перечень оснований для блокировки счетов содержит больше 100 позиций, и он не менялся уже восемь лет, сообщили в ЦБ.

Центробанк разрабатывает новые признаки «подозрительных действий», чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сообщил РБК источник в ЦБ.

В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и «нестандартные и сложные» расчеты.

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В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

У банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.

Тема: Личные финансы
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Muzykant

РПЦ во главе с Гундяевым только отвращение вызывать и могут.

лачинов

Что вызывает раздражение, так это то, что опять все упирается в деньги. Чем значительней угроза, тем...

pilot995

Насколько я знаю, призывник ещё не служит в армии.

DeDaBoRoDa

тьфу ты госпади.. какая мерзость!

muroroa

после статьи дума введёт налог на собственность.