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СК возбудил дело после смерти малышки в больнице Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки в новосибирской больнице, сообщил Sibnet.ru старший помощник руководителя областного Следственного комитета Дмитрий Чечулин.

Малышка выпила йогурт, у нее резко заболел живот. «Скорая» сначала увезла ребенка в детскую больницу №3, где исключили наличие инородного тела. Анализы показали, что у ребенка высокий сахар, но поставить инсулин ребенку не смогли, кабинет с ним был закрыт, в «скорой» препарата тоже не было. Девочку увезли в больницу №1.

Маму в реанимацию не пустили, а утром сообщили, что девочка умерла. Она отметила, что инсулин ребенку ввели ближе к утру, а не сразу. При этом в заключении о смерти говорится, что причина не установлена.

«По факту смерти малолетней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сказал собеседник. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

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