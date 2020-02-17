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ЦБ подсчитал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Источник:
«Российской газете»
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Фото: © Sibnet.ru

«Средний чек» кражи телефонных мошенников с использованием методов социальной инженерии составляет 10-15 тысяч рублей, замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Наши прогнозы сбылись: телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии (выманивание конфиденциальной информации у жертв) стали основным видом мошенничества с банковскими счетами граждан. В структуре потерянных клиентами и банками денег большая часть — это средства, похищенные с помощью таких обзвонов», — сказал Сычев в интервью в «Российской газете».

По его словам, «обычно "средний чек" составляет около 10-15 тысяч рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил». При этом фокус мошенников сместился с пенсионеров на экономически активных россиян в возрасте от 28 до 55 лет.

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Сычев отметил, что для «обработки» жертв серьезных усилий не требуется. «Для завязки разговора всего-то нужно знать номер телефона и фамилию, имя, отчество. Основной сценарий, который используют злоумышленники, кстати, не предполагает, что они знают, в каком банке у клиента открыт счет», — пояснил Сычев.

«Дальше начинается раскрутка человека для того, чтобы он сам рассказал, в каком банке обслуживается, какие у него счета, какие операции он совершает, чтобы он назвал злоумышленнику номер карты, подтвердил, что ему пришла эсэмэска с паролем», — уточнил представитель ЦБ.

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