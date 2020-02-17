Тува снова стала худшим регионом для жизни в России

Республика Тыва вновь оказалась худшим регионом по качеству жизни в России, в Сибири самым благоприятным местом оказалась Новосибирская область, говорится в отчете рейтингового агентства РИА Рейтинг.

РИА Рейтинг рассчитывает показатели по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Эксперты анализировали 72 показателя, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилье, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В Сибири лучшая позиция у Новосибирской области — 22 место, при этом за год регион поднялся на две позиции вверх. Красноярский край тоже улучшил свое положение: он переместился с 45 на 38 место.

Последнее место, как и три года назад, занимает Тува. Республика часто попадает в списки самых бедных. Вместе с этим регионом в десятке аутсайдеров оказались Забайкалье, Республика Алтай и Бурятия.