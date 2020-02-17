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Бульдозериста в Кузбассе насмерть завалило в карьере золотодобычи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Карьер, где добывали золото, обрушился в Кемеровской области. Под завалами погиб бульдозерист, сообщило СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в субботу. По версии следствия, в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона, машинист бульдозера находился рядом с техникой. В результате 28-летний мужчина оказался под завалом горной глиняной массы и погиб.

По предварительной информации, причиной обрушения борта карьера могли послужить неблагоприятные климатические условия в виде потепления и расположения под прямыми солнечными лучами обрушившегося глиняного склона.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы.

По данным из соцсетей, ЧП произошло в поселке Урск Гурьевского района.

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