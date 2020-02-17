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Переводчики рассказали о сложностях работы с Путиным

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента

Непереводимая игра слов и выражений, используемых президентом России Владимиром Путиным, становится настоящим профессиональным вызовом для переводчиков, рассказал советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

«Случайно, уже из-за усталости, перепутал, назвал не ту страну. Он (Путин) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно"», — приводит РБК слова Садыкова, сказанные им в эфире российского телевидения. Этот инцидент произошел десять лет назад, в начале карьеры переводчика.

Российский президент как-то произнес фразу «Мы не будем стоять враскоряку». Садыков признался, что тогда это выражение показалось ему очень сложным.

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Он также вспомнил о случае в 2017 году, когда Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) обратился к аудитории фразой «Вольно!». «Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — объяснил Садыков.

Секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Чудинов считает, что главное для переводчика — понимать, что в случае ошибки «конец света» не наступит и нужно продолжать свою работу.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина рассказала историю, связанную с фразой Путина «Донбасс порожняк не гонит». По ее словам, эту фразу долго обсуждали в переводческом сообществе, в итоге ее перевели как «Донбасс ерунды не говорит».

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