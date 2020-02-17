Диана Арбенина снялась в сериале для Первого канала

Певица Диана Арбенина сыграла роль во втором сезоне сериала «Гадалка», лента выйдет в эфир в этом году, сообщает пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне главных героев ждут новые расследования, серьезные испытания, так же появятся и новые персонажи. Одним из сюрпризов нового сезона станет появление на экране Дианы Арбениной, которая впервые в своей карьере будет сниматься в кино как актриса, Диана не будет играть саму себя, у неё настоящая роль одной из подозреваемых в расследовании об убийстве – она перевоплотится в этакую девушку с татуировкой дракона Элину Байбакову.

«Моя героиня Элина Байбакова — непростая, запутавшаяся, я ей симпатизирую, она во всех своих проявлениях настоящая женщина, энергичная, импульсивная, спортивная, всё это мне в ней очень импонирует. Во время расследования, в котором она оказывается одной из главных подозреваемых, её практически припирают к стенке», — рассказала Арбенина о своей роли в «Гадалке».

Съемки сериала уже подходят к концу, в новом сезоне будет 16 серий. В центре сюжета по-прежнему останутся гадалка Люся (Екатерина Олькина) и оперативник Потапов (Михаил Пореченков). Дата выхода сериала на экраны пока не называется.