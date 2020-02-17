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Сравнение гражданских жен с проститутками в РПЦ сочли троллингом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками», являются «неудачным троллингом» и не отражают мнение Русской православной церкви (РПЦ), заявил Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что российские женщины не понимают, что такое гражданский брак. «Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал священник.

Смирнов позднее объяснил свое заявление тем, что использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту «проблему» и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

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«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", но мнение одно лишь священника», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его мнению, позволять себе подобные высказывания недопустимо. «Извечная путаница с гражданским браком — в строгом смысле слова "гражданский брак" — это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации», — обратил вниманием он.

Легойда добавил, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

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