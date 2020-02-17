НАВЕРХ

Ученые ХГУ исследуют влияние семейных ценностей на образование детей

Источник:
Sibnet.ru
147 1
Фото: © Sibnet.ru

Преподаватели Хакасского госуниверситета получили грант в размере более 3 миллионов рублей, на изучение влияния семейного воспитания современных диаспор на социальное благополучие и образование детей, сообщает пресс-служба вуза.

«За последние десятилетия не проводилось фундаментальных исследований о семейных ценностях жителей Южно-Сибирского поликультурного региона, включающего Хакасию, Туву и районы Красноярского края»,— отметила руководитель проекта Клавдия Султанбаева.

В исследовании планируется задействовать не менее тысячи респондентов, в том числе молодых и пожилых родителей, представляющих различные этнокультурные диаспоры. Интерес представляют не только хакасские и русскоязычные семьи, но немецкие, чувашские и киргизские с точки зрения сохранения родных культур и традиций. Предстоит огромная и сложная работа, результаты которой позволят увидеть новые тенденции в современной семье.

Ученые ХГУ создадут электронную программу обработки статистических сведений. Они используют классические «инструменты» исследования в педагогике: анкетирование, опрос и тестирование. А в отдельных случаях проведут беседы с детьми, поскольку без них сложно получить полную картину.

Полученные результаты будут использованы в практической деятельности работников образования, культуры, а также специалистами государственных и социальных структур Хакасии, Тувы и Красноярского края. Реализация проекта рассчитана до 2022 года. Его финансовая поддержка составит более трех миллионов рублей.

Еще по теме
Астрономы рассмотрели тускнеющий гигант Бетельгейзе
Ржавчина помогла ученым вылечить рак
Новая форма жизни облюбовала «горючий лед»
Россия получит гигантские территории для расселения
смотреть все
Сибирь #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Переводчики рассказали о сложностях работы с Путиным
•
Сравнение гражданских жен с проститутками в РПЦ сочли троллингом
•
Призывникам начнут выплачивать «зарплату»
•
Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Черный лебедь»
17.02.2020 01:25
«Джентльмены»: возвращение криминального Гая Ричи
14.02.2020 23:49
Шаг до «Оскара»: главные фильма Брэда Питта
10.02.2020 21:21
По реальным событиям: лучшие российские фильмы
08.02.2020 23:54
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
15776
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
6767
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
5248
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
4428
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Переводчики рассказали о сложностях работы с Путиным
•
Сравнение гражданских жен с проститутками в РПЦ сочли троллингом
•
Призывникам начнут выплачивать «зарплату»
•
Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

РПЦ во главе с Гундяевым только отвращение вызывать и могут.

лачинов

Что вызывает раздражение, так это то, что опять все упирается в деньги. Чем значительней угроза, тем...

muroroa

после статьи дума введёт налог на собственность.

DeDaBoRoDa

тьфу ты госпади.. какая мерзость!

ifhbrjd

Брак бывает только законный, то есть по закону, точнее - по Семейному кодексу. Все остальное - сожительство....