Ученые ХГУ исследуют влияние семейных ценностей на образование детей

Преподаватели Хакасского госуниверситета получили грант в размере более 3 миллионов рублей, на изучение влияния семейного воспитания современных диаспор на социальное благополучие и образование детей, сообщает пресс-служба вуза.

«За последние десятилетия не проводилось фундаментальных исследований о семейных ценностях жителей Южно-Сибирского поликультурного региона, включающего Хакасию, Туву и районы Красноярского края»,— отметила руководитель проекта Клавдия Султанбаева.

В исследовании планируется задействовать не менее тысячи респондентов, в том числе молодых и пожилых родителей, представляющих различные этнокультурные диаспоры. Интерес представляют не только хакасские и русскоязычные семьи, но немецкие, чувашские и киргизские с точки зрения сохранения родных культур и традиций. Предстоит огромная и сложная работа, результаты которой позволят увидеть новые тенденции в современной семье.

Ученые ХГУ создадут электронную программу обработки статистических сведений. Они используют классические «инструменты» исследования в педагогике: анкетирование, опрос и тестирование. А в отдельных случаях проведут беседы с детьми, поскольку без них сложно получить полную картину.

Полученные результаты будут использованы в практической деятельности работников образования, культуры, а также специалистами государственных и социальных структур Хакасии, Тувы и Красноярского края. Реализация проекта рассчитана до 2022 года. Его финансовая поддержка составит более трех миллионов рублей.