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Фильм «Лед 2» обошел в прокате «Джентльменов» Гая Ричи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма
Спортивная мелодрама с Александром Петровым собрала в прокате за выходные больше полумиллиарда рублей, в то время как «Джентльмены» закончили уикенд с кассой в 283 миллиона.

Фильм «Джентльмены» вышел в прокат 13 февраля, а «Лед 2» на день позднее. По итогам первых прокатных выходных, когда спрос на кино особенно высок, отечественная драма стала лидером проката и собрала кассу в 577,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Kinobusiness.

«Лед 2» снял режиссер Жора Крыжовников. Создатели любовной истории решили в корне сменить сюжетную линию, и теперь в центре повествования девочка Надя, дочь хоккеиста Саши и фигуристки Нади. Зрителям показали настоящую родительскую любовь.

«Джентльмены» Гая Ричи — очередная гангстерская история режиссера. Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены.

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