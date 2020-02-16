Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США

Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев раскрыл подробности конфликта американских военных и местного населения, в результате которого погиб сирийский подросток.

В среду, 12 февраля, на блокпосту сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между военными Соединенных Штатов и местным населением произошел конфликт, в результате американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения.

Конфликт удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну, рассказал РИА Новости генерал Резанцев. Американцы «отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», пояснил генерал.

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По его словам, американские военные «продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению». «Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба», — рассказал Резанцев.

На импровизированный митинг протеста против визита непрошеных гостей собралось в тот день около тысячи. За экстренной помощью американцы обратились к россиянам. «Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие», — сообщил генерал.

Резанцев отметил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, «потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично». «Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно», — резюмировал российский генерал.