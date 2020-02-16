Диетологи посоветовали безвредный способ поедания сладостей

Человек должен научиться отказываться от еды, в том числе и от сладкого, когда уже нет чувства голода, тогда не будет проблем с лишним весом, считают французские диетологи.

«Человек имеет лишний вес, если он ест больше, чем ему требуется. Например, если вы потребляете 2000 килокалорий в день, и вам нужно две тысячи килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент», — рассказал РИА Новости специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.

Диетолог утвердительно ответила на вопрос, можно ли есть сладкое и не толстеть. «Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет», — отметила специалист.

Ее коллега с юга Франции Летиция Корона также убеждена в том, что диеты не очень эффективны. «Мы можем снижать вес, не придерживаясь жесткой диеты. Тем более что после диеты наблюдается тенденция набора веса. Вместо диеты лучше предусмотреть сбалансированное питание», — считает собеседница агентства.

Позволять себе сладкое и не набирать вес возможно, утверждает она. Однако есть несколько правил. «Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи, но мы никогда не должны заменять обед или ужин сладким. Также не нужно есть сладкое между приемами пищи», — сказала диетолог.

«Нельзя пропускать прием пищи. Если это происходит, то возникает сильное чувство голода и мы пытаемся насытиться за счет сахара. А сахар не дает чувство насыщения», — обратила внимание диетолог.