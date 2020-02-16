НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Диетологи посоветовали безвредный способ поедания сладостей

Источник:
РИА Новости
284 0
Фото: joshwept / Attribution License

Человек должен научиться отказываться от еды, в том числе и от сладкого, когда уже нет чувства голода, тогда не будет проблем с лишним весом, считают французские диетологи.

«Человек имеет лишний вес, если он ест больше, чем ему требуется. Например, если вы потребляете 2000 килокалорий в день, и вам нужно две тысячи килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент», — рассказал РИА Новости специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.

Диетолог утвердительно ответила на вопрос, можно ли есть сладкое и не толстеть. «Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет», — отметила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПохудеть за месяц: для кого задача выполнима?

Ее коллега с юга Франции Летиция Корона также убеждена в том, что диеты не очень эффективны. «Мы можем снижать вес, не придерживаясь жесткой диеты. Тем более что после диеты наблюдается тенденция набора веса. Вместо диеты лучше предусмотреть сбалансированное питание», — считает собеседница агентства.

Позволять себе сладкое и не набирать вес возможно, утверждает она. Однако есть несколько правил. «Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи, но мы никогда не должны заменять обед или ужин сладким. Также не нужно есть сладкое между приемами пищи», — сказала диетолог.

«Нельзя пропускать прием пищи. Если это происходит, то возникает сильное чувство голода и мы пытаемся насытиться за счет сахара. А сахар не дает чувство насыщения», — обратила внимание диетолог.

Еще по теме
«Заболевание доярок» стало бедой для офисных работников
Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом
Бастрыкин рассказал о проблеме врачебных ошибок
ВОЗ заявила о непредсказуемости распространения коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
•
ВОЗ заявила о непредсказуемости распространения коронавируса
•
Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции
•
Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
Сибирь 16.02.2020 11:58
Смертельная авария произошла на трассе в Кузбассе
Сибирь 15.02.2020 20:59
Участки для тестирования умных перекрестков выберут в Новосибирске
Сибирь 15.02.2020 10:43
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в заборе
Сибирь 14.02.2020 17:54
Самое популярное
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
20546
Узаконен новый вид охоты для россиян
11713
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
6457
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
4981
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
•
ВОЗ заявила о непредсказуемости распространения коронавируса
•
Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции
•
Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

senik

Вот и пусть там живут Папа с папой и мама с мамой. И детей им не надо, пусть вырождаются.

Plaguer

Хорошая такая шиза: много однополых браков > мало детей > мало людей > необходимость в мигрантах (Афганистан,...

andrei703333

Да уж знатный "плюс" для общества, кто бы сомневался...

shirokast28

пусть сам на агитацию и на выборы приедет

scorpion2777

Да ты не переживай, они на твоём горбу добираться будут