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Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Alexander Karpov / CC BY 3.0

Российские женщины не понимают, что гражданский брак является формой бесплатной проституции, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает», — приводит «Интерфакс» заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова.

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Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — считает представитель церкви.

Ранее Смирнов заявил, что современные российские мужчины стали национальной трагедией. По его словам, сейчас даже при поиске жены мужчина ищет «вторую маму».

«Русская женщина — это очень сильное существо по своей, как это сейчас модно говорить, генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. А мужчина — нет», — сказал Смирнов.

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