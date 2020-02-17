Фильм дня: «Черный лебедь»

Драма «Черный лебедь» рассказывает о молодой балерине, маниакально желающей любыми средствами добиться главной роли в постановке. Постепенно это сводит ее с ума.

В центре сюжета балерина Нина Сейерс — она главная претендентка на роль лебедя в постановке «Лебединое озеро». Только она оказывается недостаточно эмоциональной и раскрепощенной.



Чтобы с этим справится, девушка принимает непростые решения, изменяя свой образ жизни и ломая себя. Ко всему прочему, ее главная конкурентка Лили доводит девушку до предела.

Главную роль в фильме исполнила Натали Портман, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Актриса без сомнения заслужила награду, ведь какие только эмоции не пришлось примерить на себя Портман, чтобы показать тонкую грань безумной жаждой роли и человечностью.

«Черный лебедь» — борьба черного и белого как в душе, так и в творчестве. Режиссер явно снимал картину, ориентируясь на актерские способности Натали Портман к передаче душевных терзаний и внутренних мотивов поступков.