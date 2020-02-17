НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Черный лебедь»

Источник:
Sibnet.ru
67 0

Драма «Черный лебедь» рассказывает о молодой балерине, маниакально желающей любыми средствами добиться главной роли в постановке. Постепенно это сводит ее с ума.

В центре сюжета балерина Нина Сейерс — она главная претендентка на роль лебедя в постановке «Лебединое озеро». Только она оказывается недостаточно эмоциональной и раскрепощенной.

Чтобы с этим справится, девушка принимает непростые решения, изменяя свой образ жизни и ломая себя. Ко всему прочему, ее главная конкурентка Лили доводит девушку до предела.

Главную роль в фильме исполнила Натали Портман, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Актриса без сомнения заслужила награду, ведь какие только эмоции не пришлось примерить на себя Портман, чтобы показать тонкую грань безумной жаждой роли и человечностью.

«Черный лебедь» — борьба черного и белого как в душе, так и в творчестве. Режиссер явно снимал картину, ориентируясь на актерские способности Натали Портман к передаче душевных терзаний и внутренних мотивов поступков.



Еще по теме
Фильм дня: «Рок-н-рольщик»
Названы худшие сцены секса в кино
Звезды «Физрука» и «Полицейского с Рублевки» снялись в одном фильме
Вышел саундтрек к фильму про Бонда от Билли Айлиш
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
•
ВОЗ заявила о непредсказуемости распространения коронавируса
•
Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции
•
Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
Сибирь 16.02.2020 11:58
Смертельная авария произошла на трассе в Кузбассе
Сибирь 15.02.2020 20:59
Участки для тестирования умных перекрестков выберут в Новосибирске
Сибирь 15.02.2020 10:43
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в заборе
Сибирь 14.02.2020 17:54
Самое популярное
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
20591
Узаконен новый вид охоты для россиян
12906
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
6521
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
5037
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
•
ВОЗ заявила о непредсказуемости распространения коронавируса
•
Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции
•
Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
78
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
61
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
57
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
42