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Собчак и Глюкоза подержали друг друга за обнаженную грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком, где в компании полуобнаженных подруг держит их за грудь.

«Отчаянные и отчаявшиеся», — подписала Собчак фотографию, на которой кроме нее запечатлены певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) и бизнесвумен Яна Расковалова. На фотографии девушки позируют с обгаженной грудью, прикрывая интимные части тел друг друга.

Подписчики Ксении Собчак похвалили телеведущую за смелость, но напомнили, что сама Собчак просила ее «пристрелить», если она начнет выкладывать в социальные сети обнаженные фотографии. Тогда знаменитость раскритиковала девушек, которые злоупотребляют откровенными снимками и понадеялась, что сама до такого не дойдет.


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