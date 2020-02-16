Собчак и Глюкоза подержали друг друга за обнаженную грудь

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком, где в компании полуобнаженных подруг держит их за грудь.

«Отчаянные и отчаявшиеся», — подписала Собчак фотографию, на которой кроме нее запечатлены певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) и бизнесвумен Яна Расковалова. На фотографии девушки позируют с обгаженной грудью, прикрывая интимные части тел друг друга.

Подписчики Ксении Собчак похвалили телеведущую за смелость, но напомнили, что сама Собчак просила ее «пристрелить», если она начнет выкладывать в социальные сети обнаженные фотографии. Тогда знаменитость раскритиковала девушек, которые злоупотребляют откровенными снимками и понадеялась, что сама до такого не дойдет.