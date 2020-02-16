Япония запросила «смену фазы» в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Японский дипломат рассказал об этом по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Этапы переговоров меняются», — приводит РИА Новости слова Мотэги.

Глава МИД Японии подчеркнул, что от противостояния по основным положениям Москва и Токио перешли к более позитивному обсуждению. Он добавил, что пригласил Лаврова посетить Японию в ближайшее время.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи японской стороне Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

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Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре. Япония же отказывалась от претензий на все острова, считая документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой. Российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.