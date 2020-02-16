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Лавров призвал Запад забыть о призраке «российской угрозы»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад перестать культивировать фантом «российской угрозы» и вспомнить о том, что «нас объединяет».

«Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы" и вспомнить о том, что нас объединяет», — приводит ТАСС слова главы МИД России, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Он подчеркнул, что в европейских делах «особенно остро ощущается» кризис доверия. «Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры - все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния холодной войны», — отметил Лавров.

По словам министра, отправной точной диалога по европейской безопасности «должен лечь принцип равной неделимости безопасности», который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.

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