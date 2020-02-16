Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Высшие военные чиновники России руководят войной в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представитель российского внешнеполитического ведомства отверг это обвинение.

Эрдоган показал фотографию, на которой, по его словам, вместе запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, человек, являющийся главой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, российский министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов.

«Это высшие военные чиновники. Сейчас они руководят "Вагнером". Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне», — приводит РБК слова Эрдогана, сказанные им в эфире турецкого телеканала NTV.

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Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что эти слова не соответствует действительности. «Не знаю, откуда он это взял», — добавил Богданов.

В сентябре прошлого года Bloomberg сообщал, что в боях на стороне Хафтара участвуют наемники из ЧВК Вагнера. По данным агентства, в начале месяца на передовую базу прибыло около 100 наемников. В декабре Эрдоган заявил, что в Ливии находятся две тысячи наемников из ЧВК Вагнера.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России. Кроме того, по словам президента, они «денег от российского государства не получают».