Второклассница умерла от преждевременной старости

На Украине умерла восьмилетняя девочка, у которой диагностировали чрезвычайно редкое заболевание — прогерию, вызывающую преждевременное старение.

Пациенты с таким генетическим заболеванием сталкиваются с множеством проблем — у них не растет скелет, однако увеличиваются головной мозг и внутренние органы. Девочка перенесла несколько инсультов и скончалась от полиорганной недостаточности, передает «Волынь24».

В среднем тело больных прогерией стареет в десять раз быстрее, чем тело здорового человека. У детей с прогерией год жизни идет за восемь-десять лет, восьмилетний возраст девочки соответствовал 80-летнему у нормального человека.

Девочка родилась в селе Качин Волынской области, болезнь у нее диагностировали два года назад. Изначально медики предполагали, что она доживет до 13 лет, но процесс старения после установления диагноза резко ускорился.

Прогерия считается чрезвычайно редким диагнозом, всего в мире зафиксировано около 350 таких пациентов. На Украине умершая девочка была единственным человеком с таким диагнозом.