Обнаружена связь между сексом и развитием онкологии

Наличие у человека десяти и более сексуальных партнеров на протяжении всей жизни значительно увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, выяснила международная группа ученых.

Закономерность одинаково работает для мужчин и женщин, пишет Medical Xpress. Исследователи изучили данные жителей Британии, которые в ходе анкетирования указывали число сексуальных партнеров на протяжении всей жизни.

Оказалось, что у женщин, которые в своей жизни имели более десяти сексуальных партнеров, рак диагностировали на 91% чаще. Мужчины с десятью и более партнерами болели онкологией на 69% чаще, отмечается в исследовании.

Причины такого влияния количества партнеров на развитие рака остаются неизвестными. Ученые предполагают, что подобная статистика объясняется увеличением инфекций, с которыми сталкивается человек, живущий активной половой жизнью.