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Смертельная авария произошла на трассе в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легковые автомобили столкнулись в Кузбассе, инцидент произошел в районе поворота на деревню Каменка. Один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф.

Автомобили Mitsubishi и Ford Focus столкнулись на трассе «Промышленная — Ваганово». По предварительным данным, водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

В результате в Mitsubishi погибла девушка, еще пять человек доставлены в больницу с травмами, включая двое детей. Один из пострадавших госпитализирован в реанимацию, отмечается в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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